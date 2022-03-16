Trabzonspor'a Of'a kadar büyük konvoy!

Şampiyonluk için sabırsızlanan Trabzonsporlular, takımlarına Rize yolculuğu öncesi unutulmayacak bir uğurlama yapacak.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden başlayacak uğurlamada taraftarların Trabzonspor kafilesine konvoy halinde Of'a kadar eşlik edeceği, her ilçede de ayrıca organizasyon düzenleneceği öğrenildi.



KUTLAMALARDA SILAH UYARISI



Trabzonspor Kulübü şampiyonluk kutlamalarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına harekete geçti. 6 ay önce yorgun mermiden hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Atıcı'nın babasıyla bu kapsamda röportaj yapıldı.



Baba Mustafa Atıcı, "Bir kişinin bir anlık zevki için biz bir ömür boyu acı çekeceğiz. Lütfen artık mermi sıkmayın" dedi.





İLGİLİ VİDEO