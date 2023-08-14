Trabzonspor'a Mounir Chouiar önerisi!

Başakşehir'in kampa izinsiz şekilde katılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği Mounir Chouiar, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirmişti.
58 maçlık Süper Lig kariyerinde 6 gol, 9 asistlik performans sergileyen Chouiar için teknik heyetin raporuna göre hareket edilecek.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirmişti.
58 maçlık Süper Lig kariyerinde 6 gol, 9 asistlik performans sergileyen Chouiar için teknik heyetin raporuna göre hareket edilecek.