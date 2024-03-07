Trabzonspor'a Mislav Orsic'den güzel haber!

Trabzonspor'a geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan ancak, yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kalan Mislav Orsic'den güzel haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Mislav Orsic'den güzel haber!
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07 Mart 2024 12:25
Sezon başı kampında çapraz bağ sakatlığı geçiren Mislav Orsic, kısa süre önce hafif tempolu antrenmanlara başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta ülkesine giden ve kendi doktoruna gözüken Hırvat yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'a dönen ve idmanlara yeniden katılan başarılı kanat oyuncusunun 2 hafta içinde hazır olması bekleniyor. Orsic'in, 17 Mart'taki Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alma ihtimali var.

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