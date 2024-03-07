Trabzonspor'a Mislav Orsic'den güzel haber!

Sezon başı kampında çapraz bağ sakatlığı geçiren Mislav Orsic, kısa süre önce hafif tempolu antrenmanlara başlamıştı.



Geçtiğimiz hafta ülkesine giden ve kendi doktoruna gözüken Hırvat yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi.



Trabzon'a dönen ve idmanlara yeniden katılan başarılı kanat oyuncusunun 2 hafta içinde hazır olması bekleniyor. Orsic'in, 17 Mart'taki Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alma ihtimali var.





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