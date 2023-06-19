Trabzonspor'a mesaj gönderdi! ''Gitmek istemiyorum''

Trabzonspor'da bu sezon transfer döneminin gelmesi ile en çok adı geçen oyunculardan biri de takımın yıldız isimlerinden Trezeguet oldu.



28 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili Arap kulüplerinin ilgisi olduğu ve Al Ahli ve Al İttihad'ın teklif yapmaya hazırlandığı iddia edilmişti.



Başarılı futbolcunun Uluslar Ligi kapsamında son günlerde Mısır Milli Takımı'nda sergilediği performans ise takiplerine ve ilgililerini artırdı.



Trabzonspor'da kalmak istiyor!



Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde hiçbir oyuncuya teklif gelmediğini bu nedenle şu an için bir satış durumu olmadığını belirtmişti.



Teklif gelmesi beklenen Trezeguet için ise Oda TV'nin haberine göre flaş bir gelişme yaşandı.



Kendisi ile ilgilenen kulüpleri bilen Trezeguet'in menajeri aracılığı ile bordo mavili yönetime haber yollayarak "Ayrılma gibi bir düşüncem yok" dediği iddia edildi. (Kaynak: Güne Bakış)









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