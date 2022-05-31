Trabzonspor'a Masouras'ı Bakasetas getirecek!

Trabzonspor Ocak ayından beri gündeminde olan Masouras için Bordo-Mavililer yoğun uğraş veriyor.



Trabzonspor ise 5 milyon Euro'luk teklifine, başarı bonusları ekledi. 28 yaşındaki Yunan futbolcu, milli takımdan yakın arkadaşı Bakasetas'la sık sık görüşürken, Trabzonspor'la ilgili bilgiler alıyor.



Yunan basınına göre Olympiakos'tan ayrılma kararı alan Masouras, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ