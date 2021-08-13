Trabzonspor'a Maicon önerisi

Stopere bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'a, Al Nasr'dan ayrılan eski Galatasaraylı Maicon'un önerildiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Maicon önerisi
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13 Ağustos 2021 13:56
Trabzonspor 'un stoper arayışına geçmesinin ardından, kulübe pek çok isim teklif edilmeye başladı. Bu oyunculardan birinin Galatasaray 'ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi.

Al Nasr Kulübü'nden ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Maicon'un Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Ancak futbol izleme komitesinin Maicon'la ilgili olumlu rapor vermediği belirtildi. Hem yönetim hem de teknik heyet, stoper transferinde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor.


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