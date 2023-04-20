Trabzonspor'a Larsen'den kötü haber!

Trabzonspor'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Stryger Larsen, travma sebebiyle hastaneye götürüldü. Danimarkalı futbolcu, tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Trabzonspor'a Larsen'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2023 21:08
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesinin ardından kırmızı kart gören Trabzonsporlu Larsen sakatlık yaşadı.

Danimarkalı futbolcu, sakatlığı sonrası sahadan sedyeyle çıkartıldı. Larsen, daha sonra yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü. Larsen, hastanede çekilen tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery