Trabzonspor'a Larsen'den kötü haber!

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.
Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesinin ardından kırmızı kart gören Trabzonsporlu Larsen sakatlık yaşadı.
Danimarkalı futbolcu, sakatlığı sonrası sahadan sedyeyle çıkartıldı. Larsen, daha sonra yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü. Larsen, hastanede çekilen tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.
Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesinin ardından kırmızı kart gören Trabzonsporlu Larsen sakatlık yaşadı.
Danimarkalı futbolcu, sakatlığı sonrası sahadan sedyeyle çıkartıldı. Larsen, daha sonra yaşadığı travma sebebiyle hastaneye götürüldü. Larsen, hastanede çekilen tomografisinin temiz çıkmasının ardından taburcu edildi.
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