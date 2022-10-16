TASOS SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

EN ÖNEMLİ KOZLARDAN BİRİ

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

TEKELİOĞLU'NDAN BAKASETAS VURGUSU

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda dev maçta en büyük kozlardan biri Anastasios Bakasetas olacak. Yunan oyuncu şu ana kadarki performansıyla dikkati çekiyor.Sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. 1.81 boyundaki oyuncu, bugünkü Beşiktaş derbisinde de Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından birisi olacak.Bakasetas, geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Henüz ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan 1.81 boyundaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.Bu arada Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Sporx'e verdiği röportajda Beşiktaş'ın Bakasetas'a özel önlem alması gerektiğini vurguladı. Tekelioğlu, "Beşiktaş'ın önlem alması gereken isim ise Bakasetas. Çünkü hem oyun kurucu hem de şut atıyor. Beşiktaş için tehlikeli" dedi.