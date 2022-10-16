Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda dev maçta en büyük kozlardan biri Anastasios Bakasetas olacak. Yunan oyuncu şu ana kadarki performansıyla dikkati çekiyor.
TASOS SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI
Sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.
EN ÖNEMLİ KOZLARDAN BİRİ
Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. 1.81 boyundaki oyuncu, bugünkü Beşiktaş derbisinde de Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından birisi olacak.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Bakasetas, geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Henüz ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan 1.81 boyundaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.
TEKELİOĞLU'NDAN BAKASETAS VURGUSU
Bu arada Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Sporx'e verdiği röportajda Beşiktaş'ın Bakasetas'a özel önlem alması gerektiğini vurguladı. Tekelioğlu, "Beşiktaş'ın önlem alması gereken isim ise Bakasetas. Çünkü hem oyun kurucu hem de şut atıyor. Beşiktaş için tehlikeli" dedi.
SADİ TEKELİOĞLU'NUN DEV MAÇ İLE İLGİLİ ANALİZİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...
TASOS SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI
Sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.
EN ÖNEMLİ KOZLARDAN BİRİ
Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. 1.81 boyundaki oyuncu, bugünkü Beşiktaş derbisinde de Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından birisi olacak.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Bakasetas, geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı. Henüz ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan 1.81 boyundaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.
TEKELİOĞLU'NDAN BAKASETAS VURGUSU
Bu arada Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Sporx'e verdiği röportajda Beşiktaş'ın Bakasetas'a özel önlem alması gerektiğini vurguladı. Tekelioğlu, "Beşiktaş'ın önlem alması gereken isim ise Bakasetas. Çünkü hem oyun kurucu hem de şut atıyor. Beşiktaş için tehlikeli" dedi.
SADİ TEKELİOĞLU'NUN DEV MAÇ İLE İLGİLİ ANALİZİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...
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