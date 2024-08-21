Trabzonspor'a kötü haber: Nwakaeme

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle St. Gallen maçının kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a kötü haber: Nwakaeme
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21 Ağustos 2024 09:03
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 09:26
UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavili takımda Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır."

Trabzonspor'un St. Gallen maçı kamp kadrosu şu şekilde:



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