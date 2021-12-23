Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'a Edgar IE ve Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.



Bordo-mavililerin, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.



Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır." dedi.



Bordo-mavili futbolcu Edgar IE'nin en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Ayrıca Yaşar Kibar Güven "Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.



Vitor Hugo'nun ise minimum 2 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.





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