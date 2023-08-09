Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un ısrarla istediği yıldız oyuncunun kulübünden gelen yüksek ücret talebi moralleri bozdu. Orta saha mevkisine takviye düşünen Trabzonspor, Boavista forması giyen Gaius Makouta ile yakından ilgileniyordu.
Transferde oldukça ısrarlı olan Bordo-Mavililer'in teklifine gelen yanıt ise can sıktı. Boavista, Gaius Makouta için Trabzonspor'dan 3 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor'un şu anda bu konuyu askıya aldığı ifade edildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Boavista formasıyla 37 resmi maça çıkan Gaius Makouta bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
Transferde oldukça ısrarlı olan Bordo-Mavililer'in teklifine gelen yanıt ise can sıktı. Boavista, Gaius Makouta için Trabzonspor'dan 3 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor'un şu anda bu konuyu askıya aldığı ifade edildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Boavista formasıyla 37 resmi maça çıkan Gaius Makouta bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.