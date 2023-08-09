Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un ısrarla istediği Gaius Makouta'nın kulübünden gelen yüksek ücret talebi moralleri bozarken şimdilik bu oyuncunun transferi askıya alındı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a kötü haber
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09 Ağustos 2023 11:54
Trabzonspor'un ısrarla istediği yıldız oyuncunun kulübünden gelen yüksek ücret talebi moralleri bozdu. Orta saha mevkisine takviye düşünen Trabzonspor, Boavista forması giyen Gaius Makouta ile yakından ilgileniyordu.

Transferde oldukça ısrarlı olan Bordo-Mavililer'in teklifine gelen yanıt ise can sıktı. Boavista, Gaius Makouta için Trabzonspor'dan 3 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor'un şu anda bu konuyu askıya aldığı ifade edildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Boavista formasıyla 37 resmi maça çıkan Gaius Makouta bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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