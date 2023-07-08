Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a kötü haber!
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08 Temmuz 2023 13:01
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 13. dakikasında Ivan Dolcek'in attığı golle geriye düştü. Bu pozisyonda kaleye giden topu çıkartmak isteyen yeni transfer Joaquin Fernandez, kale direğine çarptı ve sakatlık geçirdi.

Fernandez, saha içinde kısa süren bir tedavinin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyundan çıkan Joaquin Fernandez'in yerine Stefano Denswil oyuna dahil oldu.

27 yaşındaki Fernandez'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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