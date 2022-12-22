Süper Lig'de cumartesi günü kritik Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hücum ikilisini belirledi.



Michy Batshuayi ve Joshua King ile karşılaşmaya başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia fizik olarak tam hazır değil. Serdar Dursun ise yedek kulübesinde olacak.



Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Akyazı'da oynanacak.





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