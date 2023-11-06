Trabzonspor'a Kadıköy'de galibiyeti getiren 3 plan

Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek rakibine bu sezon ilk yenilgisini yaşattı. Fırtına'nın Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet hasretine de son vermesinin arkasında Bordo-Mavili takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve ekibinin görevini eksisiz yapması var. Başarılı çalıştırıcı derbi hazırlık döneminde üç plan üzerinde çalışmalarını sürdürdü. İşte Bordo-Mavililer'e tarihi galibiyeti getiren o üç plan...
1- KÖTÜ SONUÇLARI UNUTTURDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında ağırlığı psikolojik idmanlara verdi. Son yapılan iki antrenmanda futbolcuların yüksek sesi ve kahkahalar yankılandı. Avcı, bu çalışmalarla birlikte sezon başında oynanan kötü futbolu ve sonuçları oyuncularının unutmasını sağladı.
2- SİSTEMİ HERKESE EZBERLETTİ
Teknik Direktör Avcı, zorlu derbi hazırlık döneminde yapılan her antrenman öncesi en az yarım saat futbolcuları ile görüntülü analiz yaptı. Rakibinin artı ve eksiklerini tüm detayları ile masaya yatırdı. Derbide uygulayacağı sistemini de oyuncularına ezberletti.
3- MOTİVASYONUN HER YOLU
Başarılı çalıştırıcı, öğrencilerini derbiye motive etmek için her yolu denedi. Deneyimli isim oyuncuları ile birebir görüşmeler yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, takım kaptanları Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Uğurcan Çakır başta olmak üzere tüm oyuncularla mini zirveler gerçekleştirdi. Bu toplantılarda derbide oyuncularından neler istediğini de açık bir şekilde dile getirdi.
1- KÖTÜ SONUÇLARI UNUTTURDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında ağırlığı psikolojik idmanlara verdi. Son yapılan iki antrenmanda futbolcuların yüksek sesi ve kahkahalar yankılandı. Avcı, bu çalışmalarla birlikte sezon başında oynanan kötü futbolu ve sonuçları oyuncularının unutmasını sağladı.
2- SİSTEMİ HERKESE EZBERLETTİ
Teknik Direktör Avcı, zorlu derbi hazırlık döneminde yapılan her antrenman öncesi en az yarım saat futbolcuları ile görüntülü analiz yaptı. Rakibinin artı ve eksiklerini tüm detayları ile masaya yatırdı. Derbide uygulayacağı sistemini de oyuncularına ezberletti.
3- MOTİVASYONUN HER YOLU
Başarılı çalıştırıcı, öğrencilerini derbiye motive etmek için her yolu denedi. Deneyimli isim oyuncuları ile birebir görüşmeler yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, takım kaptanları Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Uğurcan Çakır başta olmak üzere tüm oyuncularla mini zirveler gerçekleştirdi. Bu toplantılarda derbide oyuncularından neler istediğini de açık bir şekilde dile getirdi.