Trabzonspor'a Kaan Ayhan için ret!

Cumartesi yapılan görüşmede Trabzonspor'un kiralama teklifini yine geri çeviren Sassuolo, "Kaan Ayhan'ı kiralık göndermeyeceğiz. Satışı için 8 milyon Euro istiyoruz" mesajını verdi

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a Kaan Ayhan için ret!
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31 Ocak 2022 08:59
Trabzonspor'da stoper transferi için en çok istenilen isimlerden birisi olan Kaan Ayhan için geçen cumartesi son bir görüşme daha yapıldı. Ancak bugüne kadar sert tavrından bir türlü geri adım atmayan İtalyan kulübü Sassuolo, bordo-mavililere yine olumsuz yanıt verdi.

KAAN DA İSTİYORDU

Milli oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini belirten İtalyan ekibi, satışı için ise 8 milyon Euro'luk talebini yineledi. Kaan Ayhan da kulübünü ikna edemezken, İtalyanlar ile 8 Şubat'ta bitecek olan ara transferde bir görüşme daha yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Trabzonspor cephesi ise Kaan 27 yaşındaki stoper için şartları gerçekten zorladıklarını ancak bu rakamların üzerine çıkamayacaklarını belirtti.

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