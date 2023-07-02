Trabzonspor'a İtalya'dan rakip çıktı!

Inter ile sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un listesinde bulunan Roberto Gagliardini için Monza 3 yıllık bir teklif yaptı.
İtalyan medyasına göre bu transferde elini çabuk tutan Çizme ekibi, 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuna senelik 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Kariyeri boyunca hep İtalyan takımlarından forma giyen Gagliardini'nin ilk etapta ülkesinde kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Bordo-mavililer ise oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
İtalyan medyasına göre bu transferde elini çabuk tutan Çizme ekibi, 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuna senelik 1.5 milyon Euro ücret önerdi. Kariyeri boyunca hep İtalyan takımlarından forma giyen Gagliardini'nin ilk etapta ülkesinde kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Bordo-mavililer ise oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
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