Trabzonspor'a İspanyol sağ bek

Gelecek sezon Nenad Bjelica yönetiminde iddialı olmak isteyen Trabzonspor gözünü Celta Vigo'yla sözleşmesi bitecek Hugo Mallo'ya çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a İspanyol sağ bek
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12 Haziran 2023 09:48
Önümüzdeki sezon son derece iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan ve birçok futbolcu ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, sağ beke de takviye yapacak. İspanyol basını, Trabzonspor'un uzun süredir Celta Vigo takımının forması giyen sağ bek Hugo Mallo'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. 31 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği ve Trabzonspor kurmaylarının bu transferde çok kararlı olduğu belirtildi.

BJELİCA ÇOK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Trabzonsporlu yetkililer ile Mallo'nun görüştüğü ve şartlar üzerinde pazarlıklar yaptığı öne sürüldü. 2009'dan bu yana Celta Vigo forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden birisi olan 31 yaşındaki oyuncu, 448 maça çıkarken, 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi. Haberde ayrıca Bjelica'nın da İspanyol sağ bek için ısrarcı olduğuna vurgu yapıldı. Eğer Trabzonspor'a transfer olursa, Mallo kariyeri boyunca ilk defa başka bir takımın formasını giymiş olacak.

DENEYİMLİ FUTBOLCU

Yönetimin Mallo transferindeki ısrarı, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Mallo'nun deneyimi ve kalitesi, takıma önemli bir katkı sağlayabilecek niteliklere sahip olduğunu gösteriyor.

14 YIL SONRA

14 sezon boyunca formasını giydiği La Liga ekibi Celta Vigo'dan kış döneminde Brezilya'ya gitmek için ayrılmak isteyen Hugo Mallo'ya izin çıkmamıştı. Sözleşmesi sona eren Mallo, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

BU SEZON 28 MAÇ

Bu sezon Celta Vigo formasıyla 28 resmi maça çıkan Hugo Mallo bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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