Trabzonspor'a iki müjdeli haber

Trabzonspor'da yıldızlardan güzel haberler gelmeye başladı... Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası'ndan elenmesinin ardından Trabzon'a dönen Jean Evrard Kouassi, dünkü antrenmana çıktı. Hazır bir şekilde arkadaşlarına katılan ve milli takıma gitmeden önce de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışan yıldız kanat oyuncusu, cumartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde 21 kişilik kadroda olmaya hazırlanıyor.



Kouassi, şans bulması halinde ilk kez Bordo-Mavili formayı giyecek. Bir diğer pozitif gelişme, Abdülkadir Ömür cephesinde... Kasığındaki sakatlık nedeniyle Galatasaray derbisinde oynamayan genç yıldızın tedavi süreci planlandan hızlı ilerliyor.



Kararı hocası verecek



Takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdüren Abdülkadir'in bugünkü antrenmanda kendini tam anlamıyla denemesi bekleniyor. Hasta olan Bakasetas'ın yokluğunda ve Hamsik'in belirsizliğinde mutlaka Kasımpaşa maçında oynamak isteyen başarılı futbolcu için kesin kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.





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