Trabzonspor'a iki müjdeli haber

Trabzonspor'da Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Stefan Savic ve Okay Yokuşlu'dan iyi haberler geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'a iki müjdeli haber
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13 Ağustos 2024 11:21
Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Stefan Savic ve Okay Yokuşlu'da korkulan olmadı.

İki oyuncunun da kontrollerinde, darbeye bağlı bir sakatlık yaşadıkları ancak ciddi bir durum olmadığı tespit edildi. Karadağlı stoperin arka adalesinde çekme meydana gelirken, Rapid Wien maçında oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edildi.

Okay'ın da kısa bir süre dinlendirileceği ve ardından takıma dahil olabileceği belirtildi.

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