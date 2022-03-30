Trabzonspor'a Hamsik'ten kötü haber

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.



İyileşme sürecinde olan oyuncu antrenmanlara başlamış ancak takımla henüz çalışmaya başlamamıştı.



Yapılan kontroller sonrasında deneyimli yıldızın, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 03.04.2022 Pazar günü saat 20:30'da oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. (Haber 61)





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