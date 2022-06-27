Trabzonspor'a Haji Wright transferinde rakip çıktı

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Haji Wright transferinde Serie A'dan Spezia'nın rakip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Haji Wright transferinde rakip çıktı
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27 Haziran 2022 01:08
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