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Trabzonspor'a Haji Wright transferinde rakip çıktı
Trabzonspor'un gündeminde yer alan Haji Wright transferinde Serie A'dan Spezia'nın rakip olduğu belirtildi.
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27 Haziran 2022 01:08
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