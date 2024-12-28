Transferin hareketli takımı Trabzonspor'da yeni bir golcü adayı ön plana çıktı. O da Fransa 2. Lig takımlarından Grenoble forması giyen Pape Meissa Ba...
Simon Banza'nın yanına takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, 15 maçta 20 gol atan ve krallık yarışında zirvede olan 27 yaşındaki Senegalli forvet için girişimlerde bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan oyuncuya yeni sözleşme önerilse de Ba, 1. Lig'e çıkma ihtimali az olan kulübünde devam etme taraftarı değil.
TRABZON, OCAK AYINDA BİTİRMEK İSTİYOR
Deportivo La Coruna'nın da transfer gündeminde olan Ba, sezon sonu serbest kalacak olsa da Karadeniz ekibi bir miktar bonservis bedeliyle ocak ayında işi bitirmek istiyor.
OYUNCU DA HAZIR
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan golcü oyuncu da yeni bir maceraya hazır görünüyor.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
1.87 boyundaki Ba da teknik direktör Şenol Güneş'in forvet tanımına uyuyor. İlk etapta menajeriyle de temasa geçilen oyuncunun kulübü ile pazarlıklar başlayacak ve transfer bir haftaya kadar bitirilmeye çalışılacak.
Simon Banza'nın yanına takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, 15 maçta 20 gol atan ve krallık yarışında zirvede olan 27 yaşındaki Senegalli forvet için girişimlerde bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan oyuncuya yeni sözleşme önerilse de Ba, 1. Lig'e çıkma ihtimali az olan kulübünde devam etme taraftarı değil.
TRABZON, OCAK AYINDA BİTİRMEK İSTİYOR
Deportivo La Coruna'nın da transfer gündeminde olan Ba, sezon sonu serbest kalacak olsa da Karadeniz ekibi bir miktar bonservis bedeliyle ocak ayında işi bitirmek istiyor.
OYUNCU DA HAZIR
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan golcü oyuncu da yeni bir maceraya hazır görünüyor.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
1.87 boyundaki Ba da teknik direktör Şenol Güneş'in forvet tanımına uyuyor. İlk etapta menajeriyle de temasa geçilen oyuncunun kulübü ile pazarlıklar başlayacak ve transfer bir haftaya kadar bitirilmeye çalışılacak.