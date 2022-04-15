Trabzonspor'a Gervinho'dan iyi haber!

11. haftadaki Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan Gervinho geri dönüyor. 34 yaşındaki Fildişili yıldız, Dubai'de bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
Sosyal medyadan salonda yaptığı çalışma görüntülerini paylaşan Gervinho, Trabzonspor'un yeni sezon kampında yer alacak.
1 yıllık daha mukavelesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi, devre arasında yabancı kontenjanında boşluk yaratılması için geçici olarak askıya alınmıştı.
Sosyal medyadan salonda yaptığı çalışma görüntülerini paylaşan Gervinho, Trabzonspor'un yeni sezon kampında yer alacak.
1 yıllık daha mukavelesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi, devre arasında yabancı kontenjanında boşluk yaratılması için geçici olarak askıya alınmıştı.