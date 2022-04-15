Trabzonspor'a Gervinho'dan iyi haber!

Trabzonspor'da, yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan Gervinho, takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'a Gervinho'dan iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2022 09:13
11. haftadaki Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan Gervinho geri dönüyor. 34 yaşındaki Fildişili yıldız, Dubai'de bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Sosyal medyadan salonda yaptığı çalışma görüntülerini paylaşan Gervinho, Trabzonspor'un yeni sezon kampında yer alacak.

1 yıllık daha mukavelesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi, devre arasında yabancı kontenjanında boşluk yaratılması için geçici olarak askıya alınmıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ