Trabzonspor'a geri dönüş; Andreas Cornelius

Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius, sezon başında transfer olduğu Kopenhag'ta kâbusu yaşıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Andreas Cornelius yeniden Trabzonspor'un gündemine girdi. İddiaya göre Bordo-Mavililer, 'Kuzeyin Kralı'nı kiralamak istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a geri dönüş; Andreas Cornelius
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26 Nisan 2023 12:46
Trabzonspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Andreas Cornelius, sezon başında 6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer olmuştu. Ülkesine dönen 30 yaşındaki golcü, burada aradığını bulamadı. Sezona kötü giren ve sık sık sakatlanan Andreas Cornelius takımdan ayrılma kararı aldı.

ANDREAS CORNELİUS YENİDEN TRABZONSPOR'A

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamayan Andreas Cornelius'un kararı sonrası Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü. Bordo-Mavililerin eski golcüsünü kiralamaya sıcak baktığı ve oyuncunun tavrına göre resmi adımları atacağı belirtildi.

TRABZONSPOR MAAŞININ TAMAMINI KARŞILAMAYA HAZIR

Yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen yeni yönetimin, Andreas Cornelius konusunda ısrarcı olduğu ve oyuncunun 1 yıllık maaşının tamamının karşılanabileceği kaydedildi. Trabzonspor, Cornelius'un yanı sıra Nwakaeme'yi kiralamak için de pusuda bekliyor.

ANDREAS CORNELIUS LİGİ 15 GOL, 5 ASİSTLE TAMAMLAMIŞTI

Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ligde 37 maça çıkan Andreas Cornelius 15 gol, 5 asistlik katkı vermişti. 

 
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