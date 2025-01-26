Trabzonspor'a genç yıldız: Nazarenko

Trabzonspor'a, Ukrayna'nın Polissya takımında forma giyen Oleksandr Nazarenko önerildi.

Haber; Posta, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a genç yıldız: Nazarenko
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26 Ocak 2025 13:24
Trabzonspor'a, Ukrayna'nın Polissya takımında forma giyen Oleksandr Nazarenko önerildi.

24 yaşındaki Nazarenko sol kanat ve sol bek dışında sağ kanatta da oynayabiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de gelişime açık olan oyuncunun alınmasını istediği öğrenildi.

Nazarenko'nun piyasa değeri 2 milyon euro. Geçen yıl piyasa değeri 700 bin euro olan Nazarenko'nun Polissya ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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