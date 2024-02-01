Trabzonspor'a Fransa'dan yeni orta saha

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Fransa'dan yeni orta saha
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01 Şubat 2024 11:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili takım, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'yi gündemine aldı.

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.

Ajaccio'da bu sezon 22 maça çıkan Folcarelli, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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