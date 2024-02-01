Trabzonspor'a Fransa'dan yeni orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili takım, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'yi gündemine aldı.
Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.
Ajaccio'da bu sezon 22 maça çıkan Folcarelli, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Orta saha takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili takım, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'yi gündemine aldı.
Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.
Ajaccio'da bu sezon 22 maça çıkan Folcarelli, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.