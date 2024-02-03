Trabzonspor'a Fransa'dan iki yıldız!

Bordo-Mavililer, sağ bek ve orta saha transferinde önceliklerini belirledi. Trabzonspor'da rota Fransa'ya çevrildi. Karadeniz devi, Fransa'dan iki yıldızla dönmeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Fransa'dan iki yıldız!
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03 Şubat 2024 13:35
Ara transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Trabzonspor'da gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Bordo-Mavililer, mutlaka sağ bek ve orta sahaya oyuncu almak istiyor. Kontenjandaki duruma göre stoper ve santrfor transferi de gündeme gelebilir.

En önemli nokta...

Sağ bek için Nice'te kadro dışı olan ve adı son dönemde Galatasaray'la da anılan Youcef Atal'a yoğunlaşıldı. Fransız kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atal'ın bonservisinin uygun bir bedelle alınması söz konusu. Önemli nokta ise oyuncuyu ikna etmek.

İzleme ekibinin keşfi

Fransa'daki diğer hedef ise Ligue 2'de Ajaccio forması giyen Tim Jabol Folcarelli. Scout ekibinin alınması yönünde rapor verdiği 24 yaşındaki oyuncu, Mendy gibi yüksek potansiyelli ve yakın gelecekte önemli teklifler getirme ihtimali yüksek.

Dört gözle bekleniyor

Yönetim, Fransız pazarından her iki oyuncuyu da getirmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da planlanan takviyelerin yapılmasını dört gözle bekliyor.

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