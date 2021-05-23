Trabzonspor'a forvet önerisi: Carlos Bacca

Fırtına'nın hücum hattı için gündemine giren son isim 34 yaşındaki Carlos Bacca oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a forvet önerisi: Carlos Bacca
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23 Mayıs 2021 15:46
Carlos Arturo Bacca Ahumada
Carlos Arturo Bacca Ahumada
Villarreal
Trabzonspor'un hücum hattı için gündemine giren son isim Carlos Bacca oldu. 34 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Villarreal ile önümüzdeki hafta Avrupa Ligi finali oynayacak tecrübeli isim için nabız yoklanıyor. Bu sezon 33 maçta 9 defa ağları sarstı. 2 de asisti var.

ABD VE ÇİN PEŞİNDE

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 34 yaşındaki forvete ABD ve Çin'den de teklifler geldiği kaydedildi. Villarreal ile yollarını ayıracak olan Carlos Bacca'nın bu aşamada kararı bir hayli önemli. Avrupa futbolunda kalmayı tercih ederse Karadeniz ekibinin olası teklifini değerlendirebilir, kariyerinin sonuna gelmişken daha çok parayı seçerse ise ABD veya Çin'e gidebilir.

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