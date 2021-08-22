Trabzonspor'a formadan 4.5 milyon TL

Trabzonspor'un TS Club'lardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan'ın 661 forma alarak başlattığı, #FormaChallenge" kampanyası meyvesini verdi...Şu ana kadar başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan 6661, yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, 1061, işadamı Birhan Emre Yazıcı 1061, işadamı Mesut Yeşilyurt 1461, işadamı Sinan Yeşilyurt 1461 ve eski yönetici Nevzat Aydın 1461 forma aldı. Devam eden kampanya kapsamında toplam satılan forma sayısının 15 bin 288 adete ulaştığı bildirildi.Kulübün kasasına ise 4 milyon 584 bin 400 TL nakit girdi. Son olarak eski yöneticilerden Nevzat Kaya, Malazgirt zaferini anımsatmak ve kendisi Muş doğumlu olduğu için buna vurgu yaparak 1071 forma aldığını açıkladı.