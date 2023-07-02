Trabzonspor'a flaş öneri: Ramsey

Galli yıldız Aaron Ramsey, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a flaş öneri: Ramsey
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02 Temmuz 2023 12:35
Trabzonspor, güçlü bir takım kurmak istiyor. Menajerler de ünlü yıldızlarla Karadeniz ekibinin kapısını çalıyor. Bunlardan biri de Aaron Ramsey. Menajerler kariyerinde Juventus, Arsenal gibi takımlar olan Galli yıldızı Trabzonspor'a önerdi.

MALİ ŞARTLAR ARAŞTIRILACAK

Kariyerinde Arsenal, Juventus gibi takımlar bulunan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Nice'te geçirdi. Fransız kulübüyle kontratı sona eren tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Yönetim Ramsey'in mali şartlarını araştırırken, teknik direktör Nenad Bjelica'ya da fikri sorulacak. Tüm araştırmaların ardından da bonservisi elinde olan Ramsey için teklif yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

YÖNETİM "FIRSAT TRANSFERİ" OLARAK BAKIYOR

Kariyerinde toplam 520 maça çıkan Ramsey, 76 gol kaydetti. 80 de asist yaptı. Uzaktan mükemmel golleri ve yüksek tekniği ile tanınıyor. Bordo-mavili yönetim, 'fırsat transferi' olarak bakıyor.

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