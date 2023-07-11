Trabzonspor'a flaş öneri: Belotti

Kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'a Andrea Belotti önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a flaş öneri: Belotti
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11 Temmuz 2023 00:31
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 00:36
Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor'a çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ANDREA BELOTTI ÖNERİSİ

Bordo-mavililer, transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Trabzonspor'a Andrea Belotti önerildi.

Trabzonspor'un ise Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santraforu öneren menajerden yetki belgesi istediği öğrenildi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Roma'ya geçen sezon Torino'dan transfer olan 29 yaşındaki futbolcunun Başkent ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

ROMA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Torino'nun ardından Roma'da aradığını bulamayan Belotti, Jose Mourinho'nun ekibinde 46 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. (61 Saat)

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