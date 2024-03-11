Trabzonspor'a Fenerbahçe öncesi iyi haber!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın durumu netleşiyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
SON İDMANDA YER ALDI
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır takımın son antrenmanında yer aldı. Bordo-mavililerin 5-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen deneyimli eldivenin takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA BÜYÜK OLASILIKLA SAHADA
Tedavisine devam edilen Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Çakır'ın 17 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında büyük olasılıkla kaledeki yerini alması bekleniyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
SON İDMANDA YER ALDI
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır takımın son antrenmanında yer aldı. Bordo-mavililerin 5-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen deneyimli eldivenin takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA BÜYÜK OLASILIKLA SAHADA
Tedavisine devam edilen Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Çakır'ın 17 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında büyük olasılıkla kaledeki yerini alması bekleniyor.