Trabzonspor'a Fenerbahçe öncesi iki yıldızdan müjde!

Trabzonspor'da sakat oyuncular birer birer iyileşmeye başladı.
Uzun süredir tedavileri devam eden ve takımdaki yoklukları hissedilen en önemli isimlerin başında olan Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic artık geri dönüş için gün saymaya başladı.
Şenol Güneş'in de bir an önce faydalanmak istediği Nwakaeme hafta başıyla birlikte antrenmanlara başlarken Stefan Savic ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Sakatlığını atlatan iki oyuncudan Tony Nwakaeme'nin Göztepe maçına yetişme ihtimali bulunurken durumu yine de sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecek. Yıldız oyuncunun hafta boyunca ortaya koyacağı antrenman performanslarına göre son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.
ÖZEL PROGRAMLA HAZIRLANACAKLAR
Stefan Savic ise bu haftayı bireysel çalışmalarıyla sürdürecek. Savic' in Göztepe maçı sonrası takıma dahil olması ve Fenerbahçe maçına yetişmesi bekleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş her iki oyuncunun da Fenerbahçe maçına kadar fiziksel olarak da hazır hale gelmelerini talep ediyor. İki isme de kondisyoner tarafından özel program uygulanacağı da gelen haberler arasında.
Uzun süredir tedavileri devam eden ve takımdaki yoklukları hissedilen en önemli isimlerin başında olan Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic artık geri dönüş için gün saymaya başladı.
Şenol Güneş'in de bir an önce faydalanmak istediği Nwakaeme hafta başıyla birlikte antrenmanlara başlarken Stefan Savic ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Sakatlığını atlatan iki oyuncudan Tony Nwakaeme'nin Göztepe maçına yetişme ihtimali bulunurken durumu yine de sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecek. Yıldız oyuncunun hafta boyunca ortaya koyacağı antrenman performanslarına göre son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.
ÖZEL PROGRAMLA HAZIRLANACAKLAR
Stefan Savic ise bu haftayı bireysel çalışmalarıyla sürdürecek. Savic' in Göztepe maçı sonrası takıma dahil olması ve Fenerbahçe maçına yetişmesi bekleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş her iki oyuncunun da Fenerbahçe maçına kadar fiziksel olarak da hazır hale gelmelerini talep ediyor. İki isme de kondisyoner tarafından özel program uygulanacağı da gelen haberler arasında.