Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde!

Bordo-mavililerde cezaları biten Vitor Hugo ve Hüseyin ile iyileşmesi beklenen Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Koita'nın dev karşılaşmaya yetişecekleri ifade edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 08:07
Trabzonspor'da milli ara sonrası karşılaşacağı Fenerbahçe maçında sakat ve cezalı oyuncular takıma dönüyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.

Milli aranın ardından sarı-lacivertlileri konuk edecek olan bordo-mavililer, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

Karadeniz ekibinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen iki stoper Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma dönecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita'nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor.

4 kritik viraj

Trabzonspor, milli maçlar için verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda çok zorlu bir dört maç oynayacak. 17 Ekim'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan bordo-mavililer, 23 Ekim'de Göztepe deplasmanına çıkacak.

Karadeniz derbisinde 29 Ekim'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, 6 Kasım'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu 4 kritik viraj, bordo-mavililerin geleceğini belirleyecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.