Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçını kaçıran Manolis Siopis, cumartesi günü takımla çalıştı.
Yunan yıldız, kritik Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olacak. Bir diğer sakat oyuncu Stefano Denswil ise bireysel program dahilinde idman yaptı.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın orta sahada Marek Hamsik'ten vazgeçmesi beklenmezken, yanındaki isim ya Doğucan Haspolat ya da Manolis Siopis olacak. Önlerinde ise Bakasetas cezalı olduğu için Abdülkadir Ömür'ün forma giymesi yüksek ihtimal.
Yunan yıldız, kritik Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olacak. Bir diğer sakat oyuncu Stefano Denswil ise bireysel program dahilinde idman yaptı.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın orta sahada Marek Hamsik'ten vazgeçmesi beklenmezken, yanındaki isim ya Doğucan Haspolat ya da Manolis Siopis olacak. Önlerinde ise Bakasetas cezalı olduğu için Abdülkadir Ömür'ün forma giymesi yüksek ihtimal.