Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçını kaçıran Manolis Siopis, Fenerbahçe maçına kadar hazır hale gelecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2023 12:26
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçını kaçıran Manolis Siopis, cumartesi günü takımla çalıştı.

Yunan yıldız, kritik Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olacak. Bir diğer sakat oyuncu Stefano Denswil ise bireysel program dahilinde idman yaptı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın orta sahada Marek Hamsik'ten vazgeçmesi beklenmezken, yanındaki isim ya Doğucan Haspolat ya da Manolis Siopis olacak. Önlerinde ise Bakasetas cezalı olduğu için Abdülkadir Ömür'ün forma giymesi yüksek ihtimal.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery