Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi iki kötü haber!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi iki kötü haber birden geldi. Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas ile Trezeguet forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi iki kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 15:55
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Bordo mavili takımda, bu karşılaşma öncesi Fatih Karagümrük deplasmanında sakatlık yaşayan Trezeguet'ten kötü haber geldi.

Kuzey Anadolu'da yer alan habere göre; ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edilen Trezeguet, sarı lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek.

BAKASETAS DA YOK

Trabzonspor'da ayrıca, Anastasios Bakasetas'ın da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu iki yıldızından yoksun derbiye çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery