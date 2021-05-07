Trabzonspor'a Ekuban piyangosu

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban'a 4 milyon euroluk iki teklif geldi.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a Ekuban piyangosu
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07 Mayıs 2021 09:10
Trabzonspor'da bu sezon 30 resmi maçta 10 gol, 3 asistle en skorer isim olan Caleb Ekuban'a teklif yağıyor.

Bordo-mavililerin, 2019'da 1 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Leeds United'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki sağ kanat için Fransa'dan Saint Etienne ve İtalya'dan Sampdoria, 4 milyon Euro önerdi.

Karadeniz Fırtınası, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ganalı futbolcudan en az 5 milyon Euro kazanmayı hedefliyor.

İtalya doğumlu Ganalı olan Caleb Ekuban, 2018'de Trabzonspor'a 200 bin euro karşılığında Leeds United'dan transfer edilmiş, 1 yıl sonra ise 1 milyon euroya bonservisi alınmıştı.

Ekuban bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol 3 asist üretmeyi başardı.

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