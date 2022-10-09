DORUKHAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

DORUKHAN DAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'den iyi bir haber geldi. 26 yaşındaki futbolcu beklenenden daha erken sahalara dönebilir.Ümraniyespor maçında sakatlanan, yapılan kontroller sonucunda menisküs yırtığı ile çapraz bağ yırtığı tespit edilen Dorukhan Toköz'ün durumu teknik heyeti sevindirdi. Sezonu kapattığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcu, tesiste bireysel olarak çalışırken fotoğraf paylaştı.Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Dorukhan'ın beklenenden kısa bir süre içerisinde takıma geri döneceği öğrenildi. Dorukhan sezon başındaki Slovenya kampında umutlu ve iddialı konuşmuştu. Bordo-mavili oyuncu, "Gerçekten çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz olsak da olmasak da Trabzonspor şampiyonluğa oynamak zorunda. Bu camianın içinde bu var. O yüzden biz yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.