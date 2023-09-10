Trabzonspor'a dev golcü! Attığı her üç şuttan biri gol oldu

2.01'lik boy ve 95 kilo ağırlığıyla dev bir cüsseye sahip olan Paul Onuachu bordo mavililere ilaç gibi gelebilecek bir isim.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a dev golcü! Attığı her üç şuttan biri gol oldu
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10 Eylül 2023 12:49
Son güncelleme 10 Eylül 2023 12:50
Alexander Sörloth'tan bu yana forvet hattında istediği istikrarı tutturamayan ve zaman zaman gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor aradığı ismi İngiltere'de buldu. Bordo mavili ekip geçen sezon Premier Lig'de Southampton forması giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu ve kulübü ile her konuda anlaştı.

Tam 2.01 metre boyuyla tam bir 'kule' olan 29 yaşındaki Onuachu, Karadeniz ekibinin gol yollarındaki en büyük gücü olacak.

RAKİP SAVUNMAYI YAKLAŞTIRMIYOR

Onuachu 2.01 metrelik boyu ve 93 kiloluk ağırlığıyla rakip savunma oyuncularının adeta korkulu rüyası durumunda...

Çok güçlü, ikili mücadelelerde yıkılması neredeyse imkansız, topu aldığında uzun kollarıyla savunmacısını bloke edip takım arkadaşlarına pas verebiliyor. Hava toplarında - tahmin edileceği üzere- çok etkili. 

 
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