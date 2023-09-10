Trabzonspor'a dev golcü! Attığı her üç şuttan biri gol oldu

Alexander Sörloth'tan bu yana forvet hattında istediği istikrarı tutturamayan ve zaman zaman gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor aradığı ismi İngiltere'de buldu. Bordo mavili ekip geçen sezon Premier Lig'de Southampton forması giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu ve kulübü ile her konuda anlaştı.
Tam 2.01 metre boyuyla tam bir 'kule' olan 29 yaşındaki Onuachu, Karadeniz ekibinin gol yollarındaki en büyük gücü olacak.
RAKİP SAVUNMAYI YAKLAŞTIRMIYOR
Onuachu 2.01 metrelik boyu ve 93 kiloluk ağırlığıyla rakip savunma oyuncularının adeta korkulu rüyası durumunda...
Çok güçlü, ikili mücadelelerde yıkılması neredeyse imkansız, topu aldığında uzun kollarıyla savunmacısını bloke edip takım arkadaşlarına pas verebiliyor. Hava toplarında - tahmin edileceği üzere- çok etkili.
Tam 2.01 metre boyuyla tam bir 'kule' olan 29 yaşındaki Onuachu, Karadeniz ekibinin gol yollarındaki en büyük gücü olacak.
RAKİP SAVUNMAYI YAKLAŞTIRMIYOR
Onuachu 2.01 metrelik boyu ve 93 kiloluk ağırlığıyla rakip savunma oyuncularının adeta korkulu rüyası durumunda...
Çok güçlü, ikili mücadelelerde yıkılması neredeyse imkansız, topu aldığında uzun kollarıyla savunmacısını bloke edip takım arkadaşlarına pas verebiliyor. Hava toplarında - tahmin edileceği üzere- çok etkili.