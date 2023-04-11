Trabzonspor'a derbi öncesi güzel haber!

Trezeguet'in bu hafta hafif tempolu antrenmanlara başlaması bekleniyor. Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali var. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a derbi öncesi güzel haber!
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11 Nisan 2023 11:35
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.

Mısırlı oyuncunun bu hafta hafif tempolu antrenmanlara başlaması planlanıyor.

Son 4 lig ve bir Türkiye Kupası maçında kas yaralanması nedeniyle forma giyemeyen oyuncunun ağrılarının kısmen azaldığı ve antrenmanda kendisini denedikten sonra Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceğiyle alakalı durumun netlik kazanacağı belirtildi.

Bordo-Mavili takımın Trezeguet'in yokluğunda fazlasıyla sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.

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