Trabzonspor'a derbi öncesi 4 müjde!

Bu maç öncesi tüm hedefler 3 puan için yapılırken, sakat futbolculardan gelen güzel haberler de heyecanı artıran unsurlar oldu. UEFA Konferans Ligi'ndeki Roma deplasmanında Fırtına 4 sakat birden vermişti. Omzundan problem yaşayan forvet Cornelius'un yanı sıra kanat oyuncusu Gervinho, sağ bek Peres ve orta saha Trondsen kas sakatlıkları yaşamıştı. Abdülkadir Ömür de sakatlık geçirdi.



TEK HEDEF GALATASARAY'I MAĞLUP ETMEK



Yıldız isimlerinden tedavisine hemen başlanırken, milli ara bordo-mavili takıma ilaç gibi geldi. Karadeniz devinde Cornelius, Peres, Gervinho ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarını tamamen atlattığı ve pazar günkü karşılaşmada forma giyebilecekleri dile getirildi. Trondsen'in ise tedavisinin devam ettiği dile getiriliyor. Ancak yine de teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek. 12 Eylül'de Süper Lig 'in 4. haftasında Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Fırtına'nın tek hedefi galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.



