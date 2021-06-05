Trabzonspor'a Danny Rose müjdesi

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmaya odaklanan Trabzonspor'a müjdeli bir haber geldi. Bordo- Mavili kulübün transfer listesinde yer alan Danny Rose serbest kaldı. Tottenham kulübü, 30 yaşındaki İngiliz sol bek ile sözleşme uzatmayacağını açıkladı.



29 kez İngiltere Milli Takım formasını terleten Danny Rose'un piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro değerinde. Rose, 4 kez İngiltere Olimpiyat Takımı'nda oynadı. 1.73 boyunda olan Danny Rose, Tottenham'dan önce Newcatle United, Sunderland, Bristol City ve Watford takımlarının formalarını da giymişti.



