Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de iddialı bir yerde bitirmek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor bir transferi daha açıklamak üzere.
Trabzonspor'un 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani'yle anlaşma sağladı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a çağrılan Tochi Chukwuani testlerden sorunsuz geçerse sözleşme imzalanacak.
Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Lyngby'yle 23 resmi maça çıkan Tochi Chukwuani bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
Trabzonspor'un 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani'yle anlaşma sağladı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a çağrılan Tochi Chukwuani testlerden sorunsuz geçerse sözleşme imzalanacak.
Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Lyngby'yle 23 resmi maça çıkan Tochi Chukwuani bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.