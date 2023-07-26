Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Danimarkalı, orta saha Tochi Chukwuani'yle anlaşıldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha
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26 Temmuz 2023 15:20
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 15:23
Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de iddialı bir yerde bitirmek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor bir transferi daha açıklamak üzere.

Trabzonspor'un 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani'yle anlaşma sağladı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a çağrılan Tochi Chukwuani testlerden sorunsuz geçerse sözleşme imzalanacak.

Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Lyngby'yle 23 resmi maça çıkan Tochi Chukwuani bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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