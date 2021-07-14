Trabzonspor'a Dalbert transferinde rakip çıktı

Sol bek transferi için de yoğun mesai harcayan Bordo-Mavililer, İnter'li Dalbert için görüşmelerde büyük mesafe katetmişti. İtalyan ekibiyle 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama konusunda el sıkışan Trabzonspor , Brezilyalı futbolcuyu da Türkiye'ye gelmesi için ikna etmişti.



Önümüzdeki günlerde netleşecek



Fakat transfer için son anda bir başka İtalyan temsilcisi Cagliari'nin devreye girmesiyle 27 yaşındaki oyuncunun kafası karıştı. Cagliari'nin teklifine sıcak bakması nedeniyle Fırtına'yı bekleten Dalbert'in geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.



