Trabzonspor'a Dalbert transferinde rakip çıktı

Hem İnter hem de Dalbert'le anlaşan Trabzonspor, transfer yarışına Cagliari'nin girmesiyle beklemeye alındı! Brezilyalı sol bekin, İtalyan ekibinin ilgisi nedeniyle kafasının karıştığı öğrenildi.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a Dalbert transferinde rakip çıktı
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14 Temmuz 2021 11:20
Dalbert Henrique Chagas Estevão
Dalbert Henrique Chagas Estevão
Internazionale
Sol bek transferi için de yoğun mesai harcayan Bordo-Mavililer, İnter'li Dalbert için görüşmelerde büyük mesafe katetmişti. İtalyan ekibiyle 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralama konusunda el sıkışan Trabzonspor , Brezilyalı futbolcuyu da Türkiye'ye gelmesi için ikna etmişti.

Önümüzdeki günlerde netleşecek

Fakat transfer için son anda bir başka İtalyan temsilcisi Cagliari'nin devreye girmesiyle 27 yaşındaki oyuncunun kafası karıştı. Cagliari'nin teklifine sıcak bakması nedeniyle Fırtına'yı bekleten Dalbert'in geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. 


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