Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'u bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'da coşkulu karşıladı.



Maçın ardından THY'ye ait özel uçakla kente dönen bordo-mavili kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı.



Sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.



Bu arada, taraftarların isteği üzerine otobüsten geri inen kaptan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak üçlü çektirdi.





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