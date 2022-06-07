Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek istiyor. Bordo-mavililer, hücum hattına da yıldız bir golcü almak istiyor. Trabzonspor'un gündemine gelen Edinson Cavani ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.



CAVANI, 3 İSPANYOL TAKIMIYLA GÖRÜŞTÜ



İspanyol gazeteci Josep Pedrerol'un haberine göre; Edinson Cavani, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Uruguaylı golcüye, La Liga'dan Villarreal, Sevilla ve Atletico Madrid ilgi gösteriyor.



MALİYETİ HAKKINDA BİLGİLER VERDİ



Edinson Cavani'nin bu 3 kulüple temas halinde olduğu ve maliyeti konusunda da konuşmalar yaptığı ifade edildi. Öte yandan Real Sociedad, Salernitana, Boca Juniors ve River Plate'in de Cavani için nabız yokladığı iddia edildi.



UNITED'A VEDA VAKTİ



Edinson Cavani, bu sezon 20 maçta 8 kez ilk 11'de başladı. 2 gol 2 asist yapan futbolcu 30 Haziran tarihi itibarıyla Manchester United'a veda etmiş olacak.



TRABZONSPOR İLE DE GÖRÜŞTÜ AMA...



TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, tecrübeli golcünün menajeriyle görüşme yaptı. Ancak; bu görüşme henüz ciddi bir boyuta ulaşmadı. Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.



CAVANI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR



Daha önce transferde Fenerbahçe ile de anılan Cavani, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli ve Palermo, ülkesi Uruguay'da da Danubio'da oynadı. Cavani'nin yıllık kazanç konusunda Türk takımlarından 5 milyon Euro'nun üstünde bir rakam istediği gündeme gelmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ