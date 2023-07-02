Trabzonspor'a büyük şok: İdmanlara çıkmıyor!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken şok etkisi yaratan bir gelişmeyle sarsıldı. Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo-mavililerde Montasser Lahtimi izinli olmamasına rağmen idmana katılmadı. Kulübün politika gereği ceza sistemini uygulaması bekleniyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor'a büyük şok: İdmanlara çıkmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 11:44
Şampiyonluk sonrasında geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Fırtına yeni sezon için Nenad Bjelica yönetiminde hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki cumartesi günü antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

İKİ OYUNCU KATILMADI

Antrenmanda izinli olan Maxi Gomez ve Stefano Denswill yer almadı. Ancak iki oyuncunun da Slovenya kampına katılacakları öğrenildi.

PROSEDÜR UYGULANACAK

Karadeniz temsilcisinde Montasser Lahtimi şoku da yaşandı. Faslı futbolcu ekstra izinli olmamasına rağmen idmana çıkmadı! Bordo-Mavili kulüp, Faslı futbolcu için yasal prosedürleri uygulamaya başladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu çıkmadığı idman başına para cezası alacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery