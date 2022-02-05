Trabzonspor'a büyük destek! Liderin zirve buluşması

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, taraftarının huzuruna çıkıyor. Milli ara öncesi Galatasaray deplasmanında geriden gelip 2-1 kazanan ve taraftarını yeniden zirve havasına sokan bordo-mavililer Kasımpaşa önünde kritik bir maç oynayacak.



Medical Park tribünlerinde tam kapasiteyle tribünlerin dolacağı belirtiliyor. Galatasaray maçı sonrasında taraftarlarına seslenen teknik direktör Abdullah Avcı, 40 bin kapasitenin dolmasını rica etmişti.



Taraftarlar da bu çağrıya kayıtsız kalmazken biletlerin çıktığı andan itibaren yoğun bir ilgi başladı. Bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde de 40 bine yakın taraftarın tribünlerde olması bekleniyor. Taraftarlarıyla adeta bir zirve buluşmasına çıkacak olan bordo-mavililer 3 puan arayacak.



Bilhassa teknik direktör Abdullah Avcı zirve yolunda iç sahadaki maçlara önem verdikleri kaydetmişti. O nedenle Kasımpaşa maçında da 3 puan alınarak bir serinin yakalanması ve sahip olunan puan farkı avantajının korunması hedefleniyor





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