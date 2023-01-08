Trabzonspor'a Bruno Peres müjdesi!

Geçen sezon nisan ayındaki Adana Demir maçında sakatlanan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, Başakşehir mücadelesinde sahalara dönerse, tam 266 gün sonra formasına kavuşacak.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a Bruno Peres müjdesi!
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08 Ocak 2023 13:23
Trabzonspor'un ara transferdeki ilk takviyesi tanıdık bir isim olacak: Bruno Peres.

Geçtiğimiz sezon 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonu kopan Brezilyalı sağ bekin iyileşme süreci de uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmemiş ve yerine Larsen transfer edilmişti. Ancak Danimarkalı oyuncudan beklenen katkı alınamayınca teknik direktör Abdullah Avcı, ara transferde Peres'in lisansının çıkarılmasını istedi. Sambacı da bugünlerde adeta geri sayıma geçti.

12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde mukavelesi çıkacak olan Peres'in, 14 Ocak'ta Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Peres tam 266 gün sonra formasına kavuşacak.

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