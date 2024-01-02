Trabzonspor'a Brezilyalı stoper

Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Bordo-mavililer, Brezilyalı stoper Nino Mota transferinde yaşanan pürüzler sonrasında alternatif oyuncuları da değerlendirmeye aldı. Bu alternatiflerden biri, Portekiz ekibi Famalicao'da oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Riccieli Junior.
Trabzonspor'un scout ekibi tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilen Riccieli, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da onay aldı.
Trabzonspor'un Ricceli için devre arasında girişimlerde bulunması bekleniyor.
Bordo-mavililer, Brezilyalı stoper Nino Mota transferinde yaşanan pürüzler sonrasında alternatif oyuncuları da değerlendirmeye aldı. Bu alternatiflerden biri, Portekiz ekibi Famalicao'da oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Riccieli Junior.
Trabzonspor'un scout ekibi tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilen Riccieli, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da onay aldı.
Trabzonspor'un Ricceli için devre arasında girişimlerde bulunması bekleniyor.
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